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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طعنة نافذة بالصدر.. حبس المتهمين بقتل مندوب مبيعات بالزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء اليوم بالتصريح بدفن جثة مندوب مبيعات لقي مصرعه علي يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما علي اولوية المرور ، عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وتبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذه بالصدر أودت بحياته.

كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .
وكان رجال مباحث القاهرة قد ألقت القبض على عاطلين قتلا مندوب توصيل وسط الشارع بمنطقة الزاوية الحمراء.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتول بطعنة فى الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وأخر عاطل بسبب أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك ، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجنى عليه بسكين فى صدره، ولاذا بالفرار وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين طعنه فى الصدر