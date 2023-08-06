أيمن مصطفى: طرحت أول كليب بالذكاء الاصطناعي قبل حماقي

عبر الفنان أيمن مصطفى عن تعجبه من تصدير فكرة أن الفنان محمد حماقي هو أول من يقدم فيديو كليب باستخدام الذكاء الاصطناعي بأغنية "حبيت المقابلة".

وأضاف أيمن في تصريح لـ"البوابة نيوز":" عندما طرحت أغنيتي "من كتر أحزاني" لم يكن أحد من المطربين في الوطن العربي قد أقدم على تلك الخطوة وطرحته يوم 4 من شهر يوليو الماضي، بينما طرح حماقي أغنيته "حبيت المقابلة" أمس الأول الجمعة.

تابع أيمن مصطفى:" أقدر وأحترم الفنان محمد حماقي وأحب فنه كثيرا وما ضايقني بعض المواقع التي تناقلت نبأ دون التحقق من حقيقته".

وتعاون حماقي في كليب أغنية "حبيت المقابلة" مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير تصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية "من كتر أحزاني" لأيمن مصطفى من كلمات الشاعر محمد سالم ، وألحان وتوزيع أيمن مصطفى، جيتارات مودي مجدي ، ناي جون روبيل ، عود أيمن مصطفى، تسجيل وميكس وماستر أيمن مصطفى.

يشار إلى أن أيمن مصطفى مطرب وملحن وموزع وسوليست بدار الأوبرا المصرية ومدرب كورال فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وسبق أن قدم عدة أغاني من ألحانه بصوته وبصوت غيره من المطربين.

ومن أغانيه التي قدمها بصوته:ويا الصور ، بره الصندوق ، إنسان عادي.

https://youtu.be/tzVZMMhbZ6g

https://youtu.be/ZV0ah7tKLN8