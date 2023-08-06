منة طارق بوجهين في مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"

تشارك الفنانة والمطربة منة طارق في مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" التي تعرض حاليا ويجسد بطولتها الفنان الكبير محمد صبحي، وتدور أحداثها عن رحلة عبر الأزمنة تحكي عن حياة الأسرة المصرية قديما مرورا بعصرنا الحالي وحتى سنة ٢١٢٧ في المستقبل وتقدم رؤية لما سيحدث من تطورات وتغيرات للفرد والمجتمع.

وتجسد منة طارق خلال مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" شخصيتين تتحدث عن تفاصيلهم في تصريح لـ"البوابة نيوز" وتقول:" الشخصية الأولى تدعة علية وهي ابنة زينهم أفندي الذي يقوم بدوره الفنان محمد صبحي فى حقبة سعد زغلول سنة ١٩٢٧، الفترة المليئة بالإنسانية والعادات الطيبة التى سوف تتلاشى مع مرور الزمن، علية شخصية طيبة وحنونة على أخواتها وأسرتها وتهتم فقط بسعادتهم".

وتتابع منة:"والشخصية الثانية تدعى ريهام وهي ابنة شاكر الذي يقوم بدوره الفنان محمد صبحي، فى حقبة الرئيس محمد أنور السادات وهو عصر الانفتاح الاقتصادي بعد حرب أكتوبر، مما أدى إلى عودة الثراء الفاحش، ريهام مصممة فساتين وملابس وتهتم دائما أن تصبح ثرية وتبحث عن الزواج من رجل غني و هذا يدور فى إطار كوميدي، والحقيقة الشخصيتين ممتعين كثيرا فى تجسيدهم لإنهم مختلفين تماما عن بعض".

يذكر أن منة طارق شاركت في وقت سابق بمسرحية "نجوم الظهر" مع الفنان محمد صبحي، وقدمت خلالها دور رحمة وهي مطربة تقدمت لمسابقة فنية تلفزيونية يطلق عليها قناة المصباح السحري و تحلم أن تصبح مشهورة وتحقق حلمها وهي فتاة طيبة ورحيمة بالناس لا تحب المشاكل ولا الغضب و تحاول أن تكسب رضاء من حولها.

وطرحت منة عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها:ألاقي روحي، مش زعلانة، دعيت لنفسي، شوفنا هلال، أيام رمضان.

وتقف منة طارق على تحضيرات أغنيتين تمهيدا لطرحهما خلال الفترة المقبلة وهما أغنية "وسط الورد" من كلمات فادي مدحت محمد، ألحان مصطفى حامد، وأغنية "تعدي وتعلم " من كلمات شروق محمد، ألحان معاذ زين.