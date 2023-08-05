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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سحل فتاة على يد شاب ووالدته بعد التحرش بها فى المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القت الاجهزة الامنية بالقاهرة ، القبض على شاب لقيامه بسحل فتاة والتعدى عليها لمعاتبه المتهم على معاكستها فى الشارع بالمرج


رصدت المتابعة الأمنية تداول واقعة  بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم وقررت حدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاجهزة الامنية بالقاهرة سحل فتاة أجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شاب