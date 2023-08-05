جامعة بنها الأهلية تفتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية 2023، للالتحاق بكليات الجامعة.

وحددت الجامعة موعد غلق باب التقدم إليكترونيًا للالتحاق بكليات الجامعة أو حتى اكتمال الأعداد من خلال عدة طرق للتواصل ورابط اليكتروني للتسجيل.

أوضحت جامعة بنها الأهلية في بيان، أنه تقرر فتح التسجيل اليكترونيا لكليات الجامعة وهي:

- كلية الطب البشرى

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية علوم الحاسب

- كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال

موعد غلق باب التسجيل في جامعة بنها الأهلية.

أوضح بيان جامعة بنها الأهلية أن التسجيل إليكترونيًا للإلتحاق بالجامعة متاح من الآن حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال الأعداد حيث يمكن

التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا

https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

أشار البيان إلى أنه لمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات الخاصة بجامعة بنها الأهلية يمكن زيارة موقع الجامعة علي الرابط من هنا

https://bnu.edu.eg/

كما أنه يمكن التواصل و الاستفسارات مع مسئولي الجامعة من خلال الرابط التالي

info@bnu.edu.eg