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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: جولة ميدانية بمحطة كهرباء غرب أسيوط.. صور

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نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية موسعة شملت محطة كهرباء غرب أسيوط، والتي يعمل بها أكثر من 250 عامل وفنى ومهندس، وذلك  ضمن الجولات الميدانية التي يتم تنظيمها بهدف تقديم الدعم والمساعدة وفتح آفاق للتعاون بما يخدم قضايا وملفات العمال وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، والتي وجه بها وزير العمل حسن شحاتة مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة المنشآت وحقوق العمال بها، وكذلك واجباتهم من أجل تحقيق علاقة عمل متوازنة من شأنها الوصول إلى مزيد من الإنتاج،وكذلك الاطمئنان على سير العمل وتوفير بيئة خالية من المخاطر وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، في إطار الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل أسيوط في تقريره للوزارة، أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بمتابعة المستجدات داخل المنشآت والتأكيد على مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية أولاً بأول تفادياً لوقوع أي أضرار أو أخطار محتملة داخل بيئة العمل، وذلك من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالى والتشغيل، ومكاتب السلامة والصحة المهنية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة .

وفي ذات السياق أكد مدير المديرية على ضرورة الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل مع اتخاذ أعلى التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل، وكذا الحفاظ على العاملين، ومن ثم الحفاظ على المنشآت العاملين بها، كما تم التأكد من وجود تقرير الحماية المدنية داخل المنشآت، جاء ذلك بمشاركة المهندس خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومفتشي السلامة والصحة المهنية.

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