وسط اعتراضات من الزمالك.. بانيجا يتقدم بالهدف الأول للشباب

تقدم إيفر بانيجا لاعب الشباب السعودي بالهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك، باللقاء الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء الهدف في الدقيقة 42 من ركلة جزاء وسط اعتراضات كبيرة ومشادات بين لاعبي الزمالك والشباب السعودي .

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالمجموعة على حساب فريق المنستيري التونسي بنتيجة 4-0، ويتصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تعادل الشباب السعودي في المباراة الأولى أمام النصر السعودي سلبيًا.