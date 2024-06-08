مرور القاهرة يعيد حركة السير بالأوتوستراد بعد انقلاب مقطورة رخام

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة آثار حادث انقلاب مقطورة محملة بالأحجار الضخمة التي تستخدم في الرخام، وذلك أعلى طريق “ حلوان- الأوتوستراد” وجرى نشر الخدمات المرورية وتنظيم حركة السير أعلى الطريق وسحب الكثافات المرورية التي نتجت عن الحادث.

انقلاب مقطورة محملة بالرخام بطريق الأوتوستراد بحلوان

وكانت قد انقلبت سيارة مقطورة محملة بالرخام، بطريق الأوتوستراد بالقرب من مدينة حلوان، تحديدًا قبل سلم المعصرة في الاتجاه القادم من حلوان للمعادي، مما أدي لظهور كثافات مرورية.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، بجنوب القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرخام، وظهور كثافات مرورية بسبب الحادث.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.