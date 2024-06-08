220 ساحة و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الاضحى بسوهاج

تستعد محافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك عن طريق العديد من المظاهر والمراسم ابرزها تجهيز مديرية الاوقاف في سوهاج لساحات ومساجد صلاة العيد على مستوى المحافظة، حيث اعلنت مديرية الاوقاف في سوهاج عن تحديد أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في المحافظة، حيث بلغ عدد الساحات المخصصة لذلك حوالي 220 ساحة بالإضافة إلى اكثر من 8500 مسجدًا موزعة على أنحاء المحافظة، وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد المبارك بتوجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة

وقالت وزارة الأوقاف بأنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي.

وأكدت وزارة الأوقاف على ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تكثف مديريات الأوقاف في جميع أنحاء الجمهورية استعداداتها لاستقبال العيد، وذلك من خلال تنفيذ خطط شاملة تضمن راحة المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لأداء شعائر العيد.

وتستعد مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان توفير الأجواء المناسبة للمصلين والمحتفلين، وتشمل هذه الاستعدادات عدة جوانب أساسية، أبرزها

تهيئة المساجد والساحات

حيث قامت المديريات بحملات تنظيف وتعقيم واسعة للمساجد والساحات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحي المبارك، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين، وتم تجهيز أماكن مخصصة للنساء والأطفال لضمان راحتهم خلال الصلاة.

توفير الأئمة والخطباء

حيث تم تكليف عدد كبير من الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة العيد وإمامة الصلاة، مع التركيز على الجوانب الروحانية والاجتماعية لعيد الأضحى وأهمية التضحية والتكافل الاجتماعي، وتم إعداد خطب خاصة تركز على المعاني السامية للعيد وكيفية استغلال هذه المناسبة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

تنظيم عملية الأضاحي

وضعت مديريات الأوقاف بالتعاون مع الأجهزة المعنية آليات لتنظيم عملية ذبح وتوزيع الأضاحي، بحيث تتم وفقًا للشروط الصحية والشرعية، وتم تحديد نقاط معينة لجمع وتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة، لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل.

التنسيق مع الجهات الأمنية

نسقت مديريات الأوقاف بالمحافظات مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان سير الاحتفالات بسلام وأمان، ووضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال التجمعات الكبيرة للمصلين.