اعترافات صادمة.. أم شهد تفجر مفاجأة عن سفاح التجمع وضحيته أية

فجرت "حنان" الشهيرة بـ "أم شهد" والمتهمة بإحضار فتيات الليل لـ "كريم" الملُقب بـ سفاح التجمع، مفاجأة جديدة باعترافاتها التفصيلية أمام جهات التحقيق عن علاقتها بالمتهم بإنهاء حياة فتيات عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث، وذلك في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.

وكشفت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق عن مدى علاقتها بـ سفاح التجمع، قائلة: "أول مرة أنا مارست الجنس مع كريم - سفاح التجمع - كانت في عربيته السوداء، واتفق معايا إنه هايديني 1000 جنيه، لكنه طول أثناء ممارسة العلاقة قوي، وبدأت أحس بالملل، وما كونتش أعرف إن عربيته فيها كاميرات وأنه بيصورنا أثناء العلاقة، ولما زهقنى في الممارسة قلت له: كفاية كده، لقيته بيديني 200 جنيه بس.

وتابعت :"قلت له: ايه ده؟ موش ده المبلغ اللي اتفقنا عليه؟ قالي: أصلك ما ما ما متعتنيش، وأنا ما اتبسطتش النهاردة نبقى نعوضها مره تانية".

وأكملت اعترافاتها: "اتصلت بواحدة اسمها (بطة ملقاط) بتسرح في شارع الشيراتون معانا وقالت لي عندي بت اسمها (آية) خديها سرحيها معاكي هي بنت كويسة وطفشانة من أهلها من سنتين وهتنفعك، قلت لبطة ابعتيها، ولما وصلت آيه عندي وأول ما دخلت قالت لي:(أكليني وهاتي لي هدوم علشان استحمى)، ما فاتش ساعتين بالضبط واتصل بي (كريم) - سفاح التجمع - وطلب شهد بنتي قلت له طفشانه بس عندي واحدة، قالي: معاها بطاقة، قلت له: لا، قال لي: ها تبسطني، قلت له: ايوه، قالي: هاتيها وتعالي عند نفق المترو".

وأضافت: "اليوم ده اداني 2000 جنيه وقالي علشان النهارده عيد ميلادى و عاوز افرح الناس، ولما البنت ما رجعتش تاني يوم، فضلت اتصل به طول اليوم ما كانش بيرد وعلى بالليل رد فسألته: أومال آيه فين؟ البت ما رجعتش، قالي: ما أعرفش أنا مشتها أصلها ما بتعرفش تعمل حاجة".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.