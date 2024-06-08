سبب ارتفاع حرارة المحيطات.. وعلاقته بالنينو والغازات الدفينة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن العالم يحتفل باليوم العالمي للمحيطات، موضحًا أنه يمثل تذكيرًا للدور التي تلعبه المحيطات في الحياة البشرية، مشيرًا إلى أنه أول ظهور لهذا الاحتفال كان في عام 1992 في مؤتمر قمة المناخ بريو دي جانيرو بالبرازيل.

أضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة المرتفعة هذا العام بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث من كل 4 إلى 7 أعوام، موضحًا أنها ظهرت منذ العام الماضي في شهر 6 وممتدة خلال هذا العالم ايضا، مشيرًا إلى أن “ظاهرة النينيو" تحدث عندما يكون هناك انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر، موضحا أنه خلال هذه الرحلة تتبخر كميات كبيرة من المياه مما يؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات في بعض الأماكن واحترار شديد في أماكن أخرى.

أوضح أن درجات الحرارة عندما ترتفع تؤثر على عدة مناح، مثل البحار والميحطات، لافتًا إلى أن الميحطات تحمل أكثر من 200 ألف نوع من الكائنات الحية التي تتأثر بشكل سلبي جدًا بسبب هذا الارتفاع.