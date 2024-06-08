المعاهد النموذجية تحصد المراكز الأولي في الشهادة الابتدائية بالاسماعيلية

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الازهرية اليوم أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية للعام الدراسي 2023/2024.

وحصدت المعاهد النموذجية علي 90٪ من المراكز حيث حصد الطالب عمر بن عبدالعزيز سعيد، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي علي المركز الاول، الطالب عبدالرحمن محمود، معهد ال نوح النموذجي، المركز الثاني، الطالب عبدالله تيمور، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الثالث، الطالبة اريج محمد محمد فراج، معهد ال نوح الابتدائي النموذجي المركز الرابع، الطالب معاز جبالي احمد، معهد ال نوح النموذجي، المركز الخامس، الطالب فارس احمد محمد، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز السادس، الطالب ادم وليد محمد، معهد ال نوح النموذجي، المركز السابع، الطالبة حبيبة محمود احمد، معهد التل الكبير الابتدائي، المركز الثامن، الطالب مصطفي رامي محمد، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز التاسع، الطالب محمد رامي محمد، معهد ال نوح النموذجي، المركز العاشر.

وحصل الطالب حمزة حسن محمد، معهد علي ابو حسين، المركز الاول كفيف، وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الازهرية التهنئة لجميع الطلاب متمني لهم مزيد من التقدم