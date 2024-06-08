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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العرض مستمر.. سائق شركة توصيل شهيرة يتحرش بـ«مُعلمة» في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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اتهمت مُدرسة، سائق سيارة تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، بالتحرش بها ومحاولة لمس جسدها، أثناء توصيلها إلى مقر عملها بأكتوبر.

مدرسة تتهم سائق بالتحرش خلال توصيلها بأكتوبر

البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغاً من سيدة تدعى :"فاطمة.خ"، تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بدائرة القسم، مفاداه تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي سيارات التوصيل الشهيرة.

وقالت فى بلاغها إنها طلبت السيارة من أمام منزلها بمنطقة الشيخ زايد، لتوصيلها إلى المدرسة محل عملها بدائرة القسم، ولاحظت أنه تعمد إطالة الطريق وعدم السير فى الطريق المختصر للمدرسة، مضيفة: "فضل يلف من طرق تانية ، وفى نص الطريق لقيته بيلف إيده ويلمس رجلي وأنا قاعدة على الكنبة اللى ورا".

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإصدار أمر بضبط واحضار المشكو فى حقه.

بالتحرش مدرسة سائق شركات التوصيل التحرش بها النقل الذكي بمنطقة الشيخ زايد