ثقافة أسوان تختتم عروض "في بيتنا مسرح" ضمن نوادي مسرح الطفل

شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان، الجمعة، ختام العرض المسرحي "في بيتنا مسرح"، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بأسوان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول الجد "سيد فهمي" وحفيدته "أميرة" واهتمام الطفل بألعاب الهاتف المحمول واستخدام السوسيال ميديا ومسرح العرائس، حيث يتحدى كل منهم الآخر حول أيهما سيجذب الطفل، ويشاركهم في هذا التحدي أصدقاء أميرة، وفي نهاية التحدى تستمتع أميرة وأصدقاؤها بمسرح العرائس وما يقدمه من أفكار ونصائح من خلال عمل عرض مسرحي تعليمي يشارك فيه الجميع ويتم الترويج له على السوشيال ميديا، ويوضح العرض كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل موضحا سلبياته وإيجابياته.

العرض تأليف هاني قدرى،وإخراج أحمد كشري، ديكور خالد عطا الله، تصميم ديكور محمد مصطفى، عبد الناصر مصطفى، كلمات أغاني محمود عطا، موسيقى وألحان أحمد موسى، شاهين محمد، تصميم استعراضات وغناء أحمد جمعة.

"في بيتنا مسرح" أداء تمثيلي بيتر عماد، جوليا جرجس، آلاء جمال، أحمد ناصر، تسابيح أسامة، محمد محسن، محمد رمضان، أحمد حسن، مودة مدحت، ملك عبد الرحيم، زينب أحمد، ماريا مجدى.

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، المخرج خالد أبو ضيف، مهندس الديكور محمود جمال، شرين عبد المولى مقرر اللجنة.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.