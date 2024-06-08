مشروعات تخرج «نوعية كفر الشيخ» تحول جدران المدينة للوحات فنية

حالة من الجمال والفن تعيشها محافظة كفر الشيخ ، بعد قيام العشرات من طلبة كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، بتحويل الجدران المواجهة لأسوار الجامعة لمتحف مفتوح من الرسوم الجمالية، والتي اختارها الطلاب نموذجاً لمشروع التخرج هذا العام، ليحظي بأعجاب وتقدير الجميع، وعلي رأسهم محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة، وقياداتها وكذلك المواطنين علي حد سواء، لما لامسوه من جمال ورقي.

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، بالأعمال والإبداعات الفنية التي قام بها طلاب كلية التربية النوعية، بتحويل سور «ميدان الجامعة» إلى لوحة فنية رائعة، من خلال الرسومات والزخرفة التى قاموا بها فى إطار عمل جماعى ضمن «مشروع تخرجهم».

أشاد محافظ كفرالشيخ، بمبادرة طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، مؤكدًا على دورها فى نشر الفنون الجميلة وتعزيز الإبداع بين الشباب، وإضفاء لمسة جمالية على محيط الجامعة، موضحًا أن الطلاب نفذوا رسومات جدارية مبهرة تعكس ثقافة مصر وتاريخها، بإستخدام الألوان الزاهية والتصاميم المبتكرة.

وفى هذا الإطار، وجه محافظ كفرالشيخ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات بصفة مستمرة للتشجيع علي العمل الجماعي والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

وتأتى هذه المبادرة ضمن جهود جامعة كفرالشيخ لدعم مواهب الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، كما تساهم في تجميل البيئة الجامعية وخلق بيئة إيجابية ملهمة للطلاب، وتشجيعهم علي الإبتكار والإبداع كما يستحقون أبناء كفرالشيخ وأعمالهم المشرفة في كل المجالات.

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