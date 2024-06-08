92 طالبا بالمنوفية يحصدون الدرجات النهائية بالإعدادية

هنأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أوائل طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة عن العام الدراسي 2023/2024 ، وكذا الحاصلين علي الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة والبالغ عددهم 92 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية من إجمالي 81 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم استمرار التفوق والتميز ومواصلة مسيرة النجاح للنهوض بوطننا الحبيب.



وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله بالمحافظة ، مقدماً خالص تهانيه القلبية لأولياء الأمور علي ما بذلوه من جهد فى سبيل تفوق أبنائهم ، معرباً عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطلاب وأنه ليس جديداً على أبناء المنوفية فهي دائماً تحتل الريادة والصدارة فى قطاع التعليم.

IMG-20240608-WA0052

IMG-20240608-WA0051

IMG-20240608-WA0049

IMG-20240608-WA0050

IMG-20240608-WA0048

IMG-20240608-WA0047