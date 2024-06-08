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السبت 08 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

92 طالبا بالمنوفية يحصدون الدرجات النهائية بالإعدادية

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد نتيجه الاعداديه
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هنأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أوائل طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة عن العام الدراسي 2023/2024 ، وكذا الحاصلين علي الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة والبالغ عددهم 92 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية من إجمالي 81 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم استمرار التفوق والتميز ومواصلة مسيرة النجاح للنهوض بوطننا الحبيب.
 

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله بالمحافظة ، مقدماً خالص تهانيه القلبية لأولياء الأمور  علي ما بذلوه من جهد فى  سبيل تفوق أبنائهم ، معرباً عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطلاب وأنه ليس جديداً على أبناء المنوفية فهي دائماً تحتل الريادة والصدارة فى قطاع التعليم.

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