92 طالبا بالمنوفية يحصدون الدرجات النهائية بالإعدادية

هنأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أوائل طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة عن العام الدراسي 2023/2024 ، وكذا الحاصلين علي الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة والبالغ عددهم 92 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية من إجمالي 81 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم استمرار التفوق والتميز ومواصلة مسيرة النجاح للنهوض بوطننا الحبيب.
وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله بالمحافظة ، مقدماً خالص تهانيه القلبية لأولياء الأمور علي ما بذلوه من جهد فى سبيل تفوق أبنائهم ، معرباً عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطلاب وأنه ليس جديداً على أبناء المنوفية فهي دائماً تحتل الريادة والصدارة فى قطاع التعليم.