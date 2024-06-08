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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإعلام العبري ينشر أول فيديو لأسيرة إسرائيلية تم تحريرها اليوم

الاسيرة الإسرائيلية
الاسيرة الإسرائيلية أثناء لقائها بوالدها
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نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو للأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغاماني (25 عاما) والتي تم تحريرها اليوم السبت من مخيم النصيرات في قطاع غزة، أثناء لقائها بوالدها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت مهمة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، زاعمة استعادة ٤ أسرى أحياء.

وفي إعلان مشترك للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك والناطقة باسم الشرطة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في عملية معقدة تم إنقاذ أربعة أسرى إسرائيليين صباح اليوم السبت.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أسماء الأسرى الأربعة الذين تم تحريرهم هم نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه. كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، اللذين أسرتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل "الهانوفا" في 7 أكتوبر.

 

https://x.com/IsraelHayomHeb/status/1799392691429740907

وسائل إعلام عبرية أسيرة الإسرائيلية مخيم النصيرات قطاع غزة