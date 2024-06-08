برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

يُمكن لطلاب محافظة الغربية، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 783.7 % للإعدادية العامة بالدور الأول.

وقدم الدكتور طارق رحمي أطيب الأمنيات والتهاني لأبناء الشهادة الإعدادية من محافظة الغربية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن ناحيته، صرح وكيل الوزارة ، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول 85716 طالب وطالبة، حيث اسفرت النتيجة عن نجاح 71734 طالب، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 13968، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالب، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%، وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد تقدم لها 12 طالب، وبلغت نسبة النجاح 91.6%.

وقدم وكيل الوزارة التهاني لجميع الطلاب وأولياء أمورهم على الجهد المبذول متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، كما وجهت بتحري الدقة والشفافية في أعمال التصحيح.

يُمكن لطلاب محافظة الغربية، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.