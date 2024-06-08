الزمالك راحة اليوم من التدريبات.. والجهاز الطبى يكشف حالة المصابين

يعود الفريق الأول لنادى الزمالك، لتدريباته مساء الغد الأحد، أستعدادًا لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز يوم 14 يونيو الجارى.

حيث يستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 14 يونيو الجارى، فى المباراة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل"، وذلك بعد عودة لاعبيه من التوقف الدولى.

كما كشف طبيب الفريق الأبيض الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، عن الاصابة التى تعرض ها مدافع الزمالك مصطفى الزنارى.

حبث قال طبيب الزمالك، أن الزنارى تعرّض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي، موضحاً أن الجهاز الطبي فضّل عدم المجازفة باللاعب واستبداله على الفور فى تلك المباراة.

كما تحدث رئيس الجهاز الطبي، عن تعرض محمد عاطف، لاعب الفريق، لإصابة بكدمة في الركبة خلال الودية وحالته مطمئنة.



