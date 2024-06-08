المنظمات الأهلية الفلسطينية: النازحون يتشاركون الخيام وهناك أسر فى العراء

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن إسرائيل ماضية في تصعيد عدوانها المتواصل على كل أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى أن كل من نزح من رفح إلى المناطق الوسطى يشهد قصفا عنيفا.

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية"، أن القصف مستمر لكل ما يتحرك داخل قطاع غزة، والنزوج مستمر، والمعاناة مستمرة، وبخاصة في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء والمخيمات، مرددا: "شهدت بعيني مخيما يضم أسرتين وهناك أسر كثيرة في العراء".

تابع: "هناك نقص في الخيام ومعداتها ونقص في المياه، والصرف الصحي الذي ينتشر في خيام النازحين"، مؤكدا أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى تعطيل المنظمات الإغاثية وبشكل أخص المستشفيات، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته على مدينة رفح الفلسطينية قلص عدد الشاحنات التي تحمل الوقود والمساعدات الغذائية والدوائية، وأدخل القطاع برمته في أزمة كبيرة.