الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم البحيرة يجتمع بمركز توزيع الأسئلة

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم السبت، اجتماع مع مسئولي مركز توزيع الأسئلة ضمن الاستعداد الجارية لـ امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023/2024.

وحضر الإجتماع، كلًا من: محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشئون التنفيذية، سمير مبروك رئيس مركز توزيع الاسئلة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أن مركز التوزيع يضم أكفأ العناصر والمشهود لهم بالتفاني والأمانة والمصداقية، مشيرًا الى أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لمركز توزيع الأسئلة كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، جميع الإدارات التعليمية بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لمركز توزيع الأسئلة، والالتزام بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين القادم 10 يونيو الجاري بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.

امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعداداتها بالكامل لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وننشر فى التقرير التالى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لتذكرة وتعريف الطلاب بمواعيد انطلاق الاختبارات.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو الجارى.

- يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجارى امتحان الاقتصاد والاحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

- تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

- يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.