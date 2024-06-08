5549 مسجدا وساحة جاهزة لأداء صلاة العيد بالشرقية

أكد الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا بجانب 549 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الأضحي المبارك، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك منها:

أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية مشيراً إلى استمرار المديرية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

وقالت وزارة الأوقاف بأنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحي المبارك في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تكثف مديريات الأوقاف في جميع أنحاء الجمهورية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ خطط شاملة تضمن راحة المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لأداء شعائر العيد.

وتستعد مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان توفير الأجواء المناسبة للمصلين والمحتفلين، وتشمل هذه الاستعدادات عدة جوانب أساسية، أبرزها

تهيئة المساجد والساحات

حيث قامت المديريات بحملات تنظيف وتعقيم واسعة للمساجد والساحات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحي المبارك، لضمان الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين، وتم تجهيز أماكن مخصصة للنساء والأطفال لضمان راحتهم خلال الصلاة.

توفير الأئمة والخطباء

حيث تم تكليف عدد كبير من الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك وإمامة الصلاة، مع التركيز على الجوانب الروحانية والاجتماعية لعيد الأضحى وأهمية التضحية والتكافل الاجتماعي، وتم إعداد خطب خاصة تركز على المعاني السامية للعيد وكيفية استغلال هذه المناسبة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

تنظيم عملية الأضاحي

وضعت مديريات الأوقاف بالتعاون مع الأجهزة المعنية آليات لتنظيم عملية ذبح وتوزيع الأضاحي، بحيث تتم وفقًا للشروط الصحية والشرعية، وتم تحديد نقاط معينة لجمع وتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة، لضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل منظم وعادل.

التنسيق مع الجهات الأمنية

نسقت مديريات الأوقاف بالمحافظات مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان سير الاحتفالات بسلام وأمان، ووضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال التجمعات الكبيرة للمصلين.