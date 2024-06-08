ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تكثيف أمنى لضبط سائق توصيل تحرش بـ«معلمة» في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تكثف الأجهزة الأمنية بأكتوبر جهودها لضبط سائق سيارة إحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بالتحرش بمعلمة اثناء توصيلها لمقر عملها

البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغاً من سيدة تدعى :"فاطمة.خ"، تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بدائرة القسم، مفاداه تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي سيارات التوصيل الشهيرة.

وقالت فى بلاغها إنها طلبت السيارة من أمام منزلها بمنطقة الشيخ زايد، لتوصيلها إلى المدرسة محل عملها بدائرة القسم، ولاحظت أنه تعمد إطالة الطريق وعدم السير فى الطريق المختصر للمدرسة، مضيفة: "فضل يلف من طرق تانية ، وفى نص الطريق لقيته بيلف إيده ويلمس رجلي وأنا قاعدة على الكنبة اللى ورا".

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإصدار أمر بضبط واحضار المشكو فى حقه.
 

أجهزة الأمن أثناء توصيلها الأجهزة الأمنية إحدى شركات التوصيل الشهيرة