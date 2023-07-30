بالصور| "متسبنيش يا زياد".. انهيار والدة طالب ثانوية عامة غرق في بورسعيد

انهارت والدة طالب ثانوية عامة غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، فور وصولها إلى موقع غرق ابنها الصغير على الشاطئ.

ودخلت والدة طالب الثانوية العامة فور وصولها إلى مكان غرق ابنها، في نوبة من البكاء والصراخ، مرددة:"متسبنيش يا زياد، زيااااد، أنت فين يا زياد، معنديش ولد غيره يارب، قولتله بلاش تنزل البحر".

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها في البحث عن جثمان الطالب الشاب، حيث كشف زملاء طالب الثانوية العامة عن تفاصيل واقعة غرق زميلهم "زياد هاني احمد ابراهيم خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، لافتين الى أنه كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف وكان في إنتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية ولم يستطعوا مواجهتها فقرروا الخروج إلى الشاطئ، لكن زميلهم "زياد" لم يتمكن من الخروج وأمسك بمايوه أحد أصدقائه وعندما حاول رفعه لأعلى سحبته الأمواج مرة أخرى وسقط لأسفل ولم يستطع إخراجه.

يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 4 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم طفلين، في الوقت الذي حذرت إدارة السياحة والمصايف والشاطئ بمحافظة بورسعيد، في بيان لها صباح اليوم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيسبوك، من ارتفاع أمواج البحر، اليوم، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح رواد الشاطئ.

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