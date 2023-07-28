البطولة العربية.. لاعب الزمالك السابق أساسي مع الرجاء أمام شباب بلوزداد

أعلن الألماني جوزيف زينبايور، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، التشكيل الأساسي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتقام مباراة الرجاء وشباب بلوزداد على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتستضيف الممكلة العربية السعودية، البطولة العربية 2023، التي انطلقت يوم الخميس 27 يوليو وتستمر حتى 12 أغسطس.

وتواجد في تشكيل الفريق المغربي الأساسي، زكريا الوردي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي فسخ عقده بالتراضي مع الأبيض وعاد مجددًا للدوري المغربي.

تشكيل الرجاء

أنس الزنيتي، إسماعيل مقدم، بوشعيب لعراسي، محمود بنطايج، عبدالصمد بدوي، روجي أهولو، زكريا الوردي، محمد مكعازي، محمد زريدة، يسري بوزوك، أكسيل ميسي.

ويقع الرجاء وشباب بلوزداد رفقة الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي، بالمجموعة الرابعة من البطولة العربية.