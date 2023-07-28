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الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"البركان الثائر وثعبان الفوم".. ورش عمل تفاعلية فى مكتبة مصر الجديدة للطفل

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نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل عدد من ورش العمل المواجهه للأطفال من سن 7 إلى 14 عام تحت عنوان ( عالم  العلوم) ، يهدف  لإطلاق روح الابتكار والإبداع لدى الأطفال من خلال  العروض التفاعلية  المشوقة التي تطلق العنان للخيال العلمي .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن العروض أخذت الاطفال لعالم استثنائي مفعم بالأجواء التعليمية الممتعة والحافل بالأنشطة المسلية والمفيدة، والتي اتاحت خوض تجارب علمية تفاعلية ممتعة في محيط آمن ومبهج للجميع، حيث اكتشاف قوانين الطبيعة والتعرف على العلوم المختلفة كعلم الكيمياء والتعرف على الثلج الجاف  وصنعوا بأيديهم البركان الثائر . وعلوم الطاقة من خلال قوانين الفيزياء ، وتعرف الاطفال على اضخم الزواحف من خلال علم الاحياء بأسلوب عم جلجل راوى العلوم.

وفي ختام الفعاليات خاض الاطفال أقوى حرب بابلز ملونة ومع ثعبان الفوم الممتع.

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مكتبة مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ورش عمل للاطفال