الإمارات تدين انقلاب النيجر وتؤكد دعم وحدة أراضيه

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، الانقلاب في النيجر، وشددت على دعم سيادتها ووحدة أراضيها ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

أعلن عدد من الجنود في النيجر عبر التليفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، عزل الرئيس محمد بازوم، وإغلاق حدود البلاد الواقعة غرب إفريقيا، وقال الجنود إنهم حلوا الدستور وعلقوا جميع عمل المؤسسات في البلاد.

واحتجزت قوات الحرس الرئاسي رئيس النيجر، محمد بازوم، منذ ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، وفي الإعلان التليفزيوني، قال الكولونيل الميجور أمادو عبد الرحمن، مع تسعة جنود آخرين يرتدون زيًا عسكريًا، «نحن قوات الدفاع والأمن.. قررنا إنهاء النظام الذي تعرفونه».

وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية».

وقال أيضًا: «إن جميع مؤسسات البلاد قد تم تعليقها، والوزراء سيهتمون بالأعمال اليومية، وطُلب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل، الحدود البرية والجوية مغلقة حتى يستقر الوضع، وحظر التجول الليلي سيصبح ساري المفعول من الساعة 22:00 حتى 05:00 بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر».