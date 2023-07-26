أردوغان يلتقي عباس وهنية في اجتماع مغلق بأنقرة

ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى بنظيره الفلسطيني الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة أنقرة.

وقالت وسائل الإعلام أن أردوغان عقد لقاء ثلاثيًا مع عباس وهنية في المجمع الرئاسي التركي، مشيرة إلى أن اللقاء الثلاثي جرى مغلقًا.

ووفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية فقد أطلع الرئيس عباس، نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما تم التباحث بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة.

كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات الثنائية، حيث أكد الرئيس حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجري في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا الى إنجاز الوحدة الوطنية.

فيما أكد الرئيس التركي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على ضرورة "توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".