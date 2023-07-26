دونجا يظهر بقميص إمام عاشور في الزمالك

ظهر نبيل عماد دونجا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال جلسة تصوير برقم قميص جديد يحمل الرقم 8، بعد أن كان اللاعب يرتدى القميص يحمل الرقم 20.

وارتدى دونجا، رقم القميص الذى كان يرتديه إمام عاشور خلال تواجده وسط صفوف الفارس الأبيض بالموسم الماضى، قبل احترافه بصفوف ميتلاند الدنماركى، ثم الانتقال لصفوف الأهلى خلال الانتقالات الصيفيةالجارية.



نبيل عماد دونجا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس في السعودية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.