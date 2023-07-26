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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حي العجوزة يتابع غلق المحال في المواعيد المقررة وضبط 3 مراكز مساج بدون تراخيص

حملات حي العجوزة
حملات حي العجوزة
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قام حي العجوزة مساء اليوم بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة الغلق في المواعيد المقررة مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل مع الالتزام  الكامل باستخدام المصابيح الليد  الموفرة للطاقة وذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر مدين رئيس الحي وأحمد خضر نائب رئيس الحي وأحمد محجوب وكيل إدارة الإشغالات وأحمد رمضان مندوب إدارة الرخص المحال وإدارة التنظيم، كما أسفرت الحملة عن غلق عدد 3 مراكز مساج مخالفين بدون ترخيص .
وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتم تطبيق المواعيد الصيفية، حيث شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بحيث تغلق في الساعة 11 مساء.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما.

 

حى العجوزة يتابع غلق المحلات في المواعيد المقرره ضبط 3مراكز مساج بدون تراخيص تخفيض مستوي الاضاءه محافظ الجيزة