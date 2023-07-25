إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لسرقة طالب بالإكراه

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة طالب بالإكراه.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم".

وقرر أنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنهما عاطلين ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.