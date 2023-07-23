"القاهرة الإخبارية" تكشف أهم فعاليات مهرجان العلمين

قالت ليلاس كفوزي، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين، إن مهرجان العلمين في دورته الأولى شهد العديد من الفعاليات ومن أبرزها عروض دولية لطائرات rc، ورسم أشكال مختلفة بألوان متعددة.

أضافت ليلاس، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية" كما شهد اليوم عروضًا بحرية ورسم أشكال بالمياه وعروض بالمظلات بأعلام الدول المختلفة.

وتابعت أن الاحتفالية الافتتاحية للمهرجان بحفل الفنان تامر حسني، شهد حضورًا كبيرًا وكان هناك شاشات عرض كبيرة وضخمة لعرض الحفل بالممشى السياحي، مشيرة إلى أن تنظيم الحفل كان مبهرًا، وقال عنه تامر حسني، إنه من أروع الحفلات التي قدمها والتي شهدت هذا الحضور الجماهيري.

أشارت إلى أن الحفلات الغنائية مستمرة ويوجد حفل يوم 27 يوليو للفنان أحمد سعد وكل التوقعات تشير إلى أن الحفل سيشهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا وبدأ حجز التذاكر من تذكرتي وسعر التذكرة يبدأ من 250 جنيها، يليه حفلات للموسيقار عمر خيرت، ونانسي عجرم، وإليسا وراغب علامة.