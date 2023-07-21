"التعاون الخليجي" و"الفاو" تبحثان تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي

التقى جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في روما، شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير مذكرة التفاهم الموقعة عام 1986 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة فاو حتى تتواكب مع ما يشهده المجتمع الدولي من تطورات في هذه المجال، إضافة إلى مناقشة عدة مواضيع لتعزيز التعاون في مجال دعم تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد البديوي أن تحقيق الأمن الغذائي يعتبر هدفا ثابتا لمجلس التعاون الخليجي من خلال تطوير استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي، وإنشاء لجنة التعاون الزراعي المعنية بتنسيق الأمن الغذائي الموحد لدول المجلس.

كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.