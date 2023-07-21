الجمهورية الجديدة تشرق في قلب عاصمة السياحة العالمية.. محور شمال الأقصر شريان جديد لربط شرق المحافظة مع غربها بتكلفة 7 مليارات جنيه

82 % نسبة التنفيذ.. والمحور يضم 3 قطاعات و23 عمل صناعي و10 كباري علوية و5 سطحية

كامل الوزير: يختصر زمن الرحلات بين المحافظات إلى نصف الوقت.. ويسهم في خدمة الحركة السياحية الوافدة من البحر الأحمر

مصطفى ألهم: شريان جديد للتنمية.. ويربط بين حركة القطار الكهربائي شرقًا وغربًا

نقلة كبيرة ومهمة في مجال الطرق والنقل والحركة المرورية

إطلاق اسم اللواء سمير فرج على المحور تقديرًا لجهوده

الأقصر نقطة التقاء لطرق النقل المختلفة الرابطة بين محاور الصعيد

حالة من الترقب تشهدها محافظة الأقصر، بالتزامن مع قرب انتهاء العمل بمشروع محور شمال الأقصر، حيث بلغت نسبة تنفيذه 82 %، وهو أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تجرى بالمحافظة وفي الصعيد بشكل عام، والذي بدأ العمل منذ عام 2008، ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية، ليتم العمل به على قدم وساق لسرعة إنهائه، في إطار إنجاز خطة الدولة الشاملة لتطوير شبكة الطرق والنقل، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بخدمة القطاع السياحي، بقيمة تقديرية وصلت إلى ما يزيد على 7.257 مليار جنيه.

ويعد محور شمال الأقصر المروري، من المشاريع القومية العملاقة، ويمثل نقلة كبيرة في مجال التنمية لمحافظات جنوب الصعيد، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، مرورا بمطار الأقصر ومنطقة الكرنك ويتقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي ويعبر المجري المائي للنيل بعرض 800 متر.

كما تأتي أهمية هذا المشروع، في إطار جهود الحكومة لفتح محاور مرورية جديدة على نهر النيل، فهو أحد عناصر المشروع القومي لمحاور النيل التي تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب كل 35 كيلومترا، حيث تساهم المحاور التنموية الجديدة في ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية في الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة في الصعيد.

البداية من 2008

والبداية كانت في عام 2008، عندما بدأ التخطيط لإنشاء المحور من خلال إقامة طريق عرضه 25 مترا وطول 11 كيلو تقريبا، ثم أعيد تخطيطه بعد عام 2019 ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 مترا وبعدد 6 حارات مرورية في الاتجاهين، حيث قامت وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء المحور الذي يتوسط المسافة ما بين كوبري البغدادي الواقع جنوب مدينة الأقصر، وكوبري محور قوص الواقع شمال المدينة، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم التنسيق الكامل بين أكثر من 18 جهة، ممثلة في سكك حديد مصر، والموارد المائية والري، وووزارات الزراعة، والداخلية، والاتصالات، والسياحة والآثار، والطرق والنقل، وهيئات حماية النيل والصرف الزراعي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، وشركة غاز مصر، ومصنع سكر قوص، والتنمية الأثرية، وهيئة المساحة والأملاك، والإدارات الهندسية بمراكز ومدن الأقصر والزينية والقرنة.

وزير النقل يعلن إنشاء المحور

وخلال عام 2021، وأثناء زيارة له بالأقصر وقنا، أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، موافقة الرئيس السيسي على إنشاء نفق يربط بين شرق وغرب الأقصر واصفا هذا المشروع الضخم بأنه "هدية من الرئيس لأبناء الأقصر".

ثم توالت بعد ذلك جولات الفريق كامل الوزير، لتفقد أعمال المحور، وفي إطار متابعاته المستمرة للمشروعات القومية بمحافظات الصعيد حيث قام بمراجعة ما تم تنفيذه مع المهندسين العسكريين القائمين على المشروع، كما وجه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر - أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال استكمال المحور، مطالباً بسرعة إنجاز المشروع ودفع العمل به للاستفادة من المحور الذي يعد نقلة تنموية في مجال مشروعات الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن المحور يسهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن، كما سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالأقصر، نظرا لأنه سيكون محورا بديلا لطريق المطار.

التفاصيل الإنشائية للمشروع

وحول التفاصيل الإنشائية للمشروع، شرح الرائد مهندس محمد الصحصاح، مدير المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطة تنفيذ المحور ومكوناته، وقال إن المشروع عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وكانت البداية الفعلية له يوم 15 نوفمبر 2021، حيث تم صب الخوازيق وعمل القواعد لعدد 3 كباري، هي كوبري العوايدة وكوبري نجع الحامدين وكوبري نجع البني وإنشاء قواعد عدد 2 كوبري هم كوبري نجع حسان وكوبري العوايدة، ثم تم بدء العمل في كوبري تقاطع قنا والقصير.

وأوضح "الصحصاح"، أن المشروع مقسم إلى 3 قطاعات شرقي وغربي وكوبري المجري المائي، وكوبري علي النيل وكوبري غرب النيل وكوبري للربط بين قنا والقصير وكوبري يسي، ويشمل عدد (23) عمل صناعي، والباقي يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، كالأتي : عدد 10 كوبري علوي بطول 3.445 كم، وعدد 5 كوبري سطحي، فالكباري العلوية هي كوبري (تقاطع قنا – القصير، البني، ويسي، والكرنك، ونجع الـ 600 والسكة الحديد، والعوايدة، ونجع الحمادين، والزينية شرق النيل، وكوبري النيل)، أما الكباري السطحية هي كوبري ترعة الكلابية، وكوبري جنابية الكرنك الغربية، وكوبريان للربط مع الطريق الزراعي الغربي بأصفون في منطقة تقاطع المحور مع ترعة اصفون، وواحد نفق بمنطقة السناينة بالقرنة.

وأضاف "الصحصاح"، أنه يتم تنفيذ أعمال تغطية لترع ومصارف منها عددها 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات منها 4 مشروعات تغطية قائمة، و3 مشروعات تغطية جديدة، وعدد 5 بربخ للحماية من السيول ومشروع تغطية مسقى خاص بالإصلاح الزراعي ومشروع توسعة الترعة العالية المستديمة ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقي ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية ومشروع تغطية ترعة جودة، وتغطية مصرف الحبيل وتغطية جنابية الكرنك الشرقية.

فيما قال المهندس محمد فؤاد، من شركة "حسن علام" المنفذة للمشروع، إن أعمال ربط المحور تمت مع الطريق الصحراوي الغربي والطريق مزدوج بمدينة القرنة، بعد إنهاء عمليات الردم وعمل طبقات لرفع منسوب ارتفاع الأرض لأكثر من 15 مترا لتوازي الطريق الصحراوي، ولفت إلى أن طريق المحور مزدوج يتم إنشاؤه بطول 18 كيلو و750 مترا، وبعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بإجمالي عرض 28.8 متر.

وأضاف "فؤاد"، أنه جار العمل بكوبري علي نهر النيل بطول 800 م، ويتم أيضا تنفيذ الجسر الترابي للطريق في المناطق الصحراوية، وجاري تنفيذ باقي أعمال الجسور بالطريق بالتزامن مع تنفيذ قرارات نزع الملكية، كما تم الانتهاء من معظم الأعمال ويجرى العمل حاليا في الكوبري العلوي الذي يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق في منطقة شمال الأقصر بعرض 60 مترا ليربط بين الطريق الصحراوي الشرقي حتى كوبري النيل من الناحية الشرقية.

شريان جديد للتنمية

وفور الإعلان عن عودة العمل بالمشروع، عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء محور شمال الأقصر، وما سيتم إنشاؤه من كباري سطحية وعلوية بالإضافة إلى أعمال التوسعة والتغطيات وتمهيد الطرق، موجهاً بتسريع وتيرة العمل بالمشروع لإنجازه قبل موعده المحدد، وأشاد بتعاون الأجهزة والقطاعات المعنية في سبيل تنفيذ المشروع.

كما أجرى محافظ الأقصر، جولات متعددة لتفقد مشروعات المحور بمدن الزينية والقرنة والأقصر، تابع خلالها مراحل إنشاء المحور الذي يربط شرق الأقصر بغربها، ومنها أعمال تنفيذ كوبري يسى، ووجه برفع نواتج أعمال إنشاء الكوبري وتهذيب المنطقة المحيطة به ورصفها، وشدد على ضرورة سرعة فتح الطريق أسفل الكوبري لمرور السيارات والحافلات السياحية وذلك بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبري في المنطقة، موجها بتحقيق التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية المشتركة في تنفيذ أعمال المحور وإزالة أي معوقات أولا بأول والالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للمشروع.

وحول المشروع، أكد المستشار مصطفى ألهم، أن مشروع محور شمال الأقصر، يهدف إلى فتح محاور مرورية جديدة بالأقصر وربط شرق النيل بغربه، كما يعد نقلة كبيرة ومهمة في مجال الطرق والنقل والحركة المرورية وشريان جديد للتنمية، كما سيسهم في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر وسيختصر زمن رحلة السائح من الشرق إلى الغرب في وقت قصير، حيث يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة طيبة، ومطار الأقصر الدولي، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعي الشرقي، امتدادا لنهر النيل بكوبري طوله 1.5 كيلو مترا، ثم طريق قنا - الأقصر الزراعي الغربي بالطريق الصحراوي الغربي، حيث المناطق الأثرية بالبر الغربي.

كما يربط بين حركة القطار الكهربائي من الناحية الشرقية الذي يربط بين الأقصر والغردقة (سفاجا البحر الأحمر – الغردقة – القصير – الأقصر) وحركة خط القطار الكهربائى من الناحية الغربية الذى يربط محافظات الصعيد بشمال مصر، ليبدأ من 6 أكتوبر ويصل إلى أسوان، وبذلك تصبح الأقصر نقطة التقاء لطرق النقل المختلفة التى تربط المحور الشمالى والجنوبى مع المحور الشرقى والغربى لمنطقة الصعيد.

وأشاد "ألهم"، بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالبدء في هذا المشروع الكبير بعد عرض وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وكذلك بنسب التنفيذ في المشروع، مثمناُ حجم الجهد المبذول من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المنفذة لانجاز العمل بالمحور، مؤكدا أن المحافظة ستسخر كل إمكانياتها لتقديم الدعم اللازم للقائمين على تنفيذ المشروع، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مختتما أنه تقرر إطلاق اسم اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق على المحور تقديرا لجهوده في تجميل المدينة.

الجهود تتضافر لإنهاء المشروع

وتضافرت جهود الشركات المدن التي يمر بها بالمحور لاستكمال المشروع وتقديم سبل الدعم وإزالة كل العقبات، الذي يعد واحدا من أهم المشروعات القومية بمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين في إطار عملية الربط بين شرق وغرب المحافظة.

ففي مدينة الزينية، تم عقد اجتماع تنسيقي بقيادة العقيد أحمد الهواري، رئيس المدينة، بحضور ممثلي الجهات المعنية ومن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المقدم محمد بدر الدين رفعت، والرائد علي محمد الحسيني.

وقال "الهواري" إن مديرية المساحة بالأقصر، انتهت من تحديد الإحداثيات المقررة لمسار محور السوفتيل على جانب طريق السكة الحديد بعرض 25 متر وطول 11 كيلومترا، وتحديد معالمه حتى فندق السوفوتيل، مشيرا إلى أن المشروع كان قد تم استئناف العمل به عام 2015 بناء على تعليمات رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب، ولكن الجزء الذي بدأ به العمل لم يدخل ضمن ما تم تنفيذه منذ عودة المشروع عام 2015، وإنما متوقف العمل به منذ عام 2008.

وبعد ذلك، أجرى رئيس مدينة الزينية، جولة للمرور علي مسار المحور من الجانب الشرقي للتعرف علي التعارضات علي الطبيعة لكل الجهات المعنية كل فيما يخصه، وجرى عمل محضر انضمامي بعد تحديد كل من الجهات المعنية لتعارضاتها مع المسار المحدد للمحور.

كما تم تسليم الطريق الجانبي لخط السكة الحديد للشركة الوطنية للطرق، وفتح الطريق من كمين الزينية حتى النيل للبدء في العمل بكوبري محور شمال الأقصر علي النيل مع تراضى المواطنين التام والمزارعين واضعي اليد ووصول صنادل نيلية محملة بالمعدات اللازمة للعمل.

وفي مدينة الأقصر، اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 100 لسنه 2022، بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة أملاك الدولة والأجهزة المعنية، على أرض الواقع بجوار كمين "يسى" وذلك لاختيار موقع بديل للكمين الحالي بناحية نزلة طريق دير الشايب القديم بالجهة اليمنى لتعارضه مع مشروع إنشاء محور شمال الأقصر، حيث أفاد مسؤول الري أن المكان الجديد يقع على جنابية الكرنك الشرقية بالبر الأيسر كيلو 4.400، ويبعد عن شارب الترعة 4 م وذلك لأعمال الصيانة، وأن هذا المكان يتناسب مع الكمين البديل وذلك بصفة مؤقتة وقد أقرت اللجنة بأن هذا المكان يصلح بناءً على موافقة الري.

وقامت رئاسة المدينة، بنقل كمين "يسى" بعد تتنسيق جهود أعمال تنفيذ كوبري تقاطع محور شمال الأقصر مع الطريق الزراعي الشرقي بمنطقة يسى، حيث تم غلق الطريق الزراعي الشرقي في منطقة العشي ـ العماري في الاتجاهين بطول 3 كم لمدة أسبوع.

كما شملت الأعمال الجارية بالمشروع بالمدينة، عمل جسات للتربة في البر وفي النيل، وإنشاء كوبري على النيل وتنفيذ كوبري نجع الحامدين، كما تم عمل معاينة على الطبيعة لعدد من الطرق لإزالة عدد من المعوقات الخاصة بطرق التعامل مع مرور المعدات والمهمات الضخمة التي ستصل لاستكمال تنفيذ أعمال محور شمال الأقصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم بحث كيفية نقل باكية معدنية بطول 40 م وعرض 60 سم وتحديد أماكن تعارضات الارصفة والجزر الوسطية مع مسار نقل الباكية المعدنية حتى كوبري نجع الحامدين بواسطة تريلا (سيارة نقل) ضخمة تستخدم خصيصاً لهذا الغرض، وذلك استكمالاً لتنفيذ المشروع القومي الجاري تنفيذه ضمن أعمال محور شمال الأقصر بطول 18 كم.

وأكد اللواء علي الشرابي، رئيس المدينة، أنه جرى عمل محضر تنسيقي مع ممثلي كافة الجهات المعنية للمساهمة بشكل كبير في استكمال هذا المشروع القومي، وتم تحديد أماكن تعارضات الأرصفة والجزر الوسطية مع مسار نقل الباكية المعدنية حتى كوبري نجع الحامدين وتم تحديد المسار من ميدان البحاروة، ثم الكرنك ثم الكورنيش ثم سيالة بدران ثم محطه الكهرباء الرئيسية بالكرنك وتحديد بعض التعارضات لإمكانية تلافيها وتجهيزها لمرور المعدات والمهمات الضخمة، كما تم موافاة رئاسة مدينة الأقصر بتوقيتات إزالة التعارضات لدفع مناديب المرافق المختلفة على كل جهة من جهات المرافق المتعارضة وضرورة تأمين وحماية المرفق أثناء نقل الباكية المعدنية على طول المسار، وكذلك قيام شركه اتش ايه للطرق والكباري بإزالة التعارضات ورد الشيء لأصله بعد تمام نقل الباكية بالنسبة للبلدورات والجزر والأنترلوك والزراعات.

وفي مدينة القرنة، تم عقد اجتماع تنسيقي بخصوص (محور شمال الأقصر) من ناحية البر الغربي، وتمت المعاينة الفعلية وتحديد مناطق العمل لمعرفة المتعارضات وتذليل المعوقات، وتم بالفعل عمل جسات استكشافية للتربة، بمعرفة الشركة المنفذة، وتذليل أي معوقات أمام عمل الشركة المنفذة للمشروع.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالقيام بدورها نحو المشروع، فيما يتعلق بالأعمال المتعارضة مع محور شمال الأقصر، حيث تم نقل عدد من خطوط مياه الشرب والأعمال التي تقدر بـ 3.50 كيلومتر قطر 4 بوصة، وخط بمسافة 1 كيلومتر قطر 8 بوصة، وخط بمسافة 3.250 كيلومتر قطر 6 بوصة، وذلك من إجمالي الأعمال، والتي تقدر بتكلفة ٤٢ مليون جنيهاً بإدارتي القرنة وشمال الأقصر ضمن مشروع نقل المرافق المتعارضة مع إنشاء المحور، وجارى العمل على سرعة إنهاء أعمال نقل المرافق.

زيارات برلمانية للمحور

شهد المحور، عدة زيارات لوفود رفيعة المستوى، من بينها زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، كما قام وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بزيارة المحور خلال تفقدهم لعدد من مشروعات الطرق والنقل بالمحافظة، حيث أكد النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أن اللجنة تدعم السلطة التنفيذية فيما تتخذه من إجراءات ومشروعات لصالح المواطنين، وتقدر ما يقوم به المحافظين والتنفيذيين في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الأقصر من أعرق المناطق الأثرية في العالم وشهدت في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة، وأن افتتاح مشروع طريق الكباش الذي أبهر العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعاية عالمية كبيرة لتلك المدينة التاريخية.

ووجه النائب محمد عبدالعليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لمطالب أبناء المحافظة، والموافقة على إنشاء محور يربط بين البريين الغربي والشرقي الأقصر، كما وجه الضبعاوي الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل على مجهوداته واهتمامه بهذا الملف الذي كان يشغل الرأي العام في الأقصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن إنشاء هذا النفق يؤكد أن الصعيد في أولى اهتمامات الرئيس، وأنه يتابع كل كبيرة وصغيرة من شانها رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.