إصابة 9 أشخاص نتيجة سقوط مصعد مول بسوهاج

شهدت منطقة الهلال في محافظة سوهاج إصابة 9 أشخاص نتيجة سقوط مصعد داخل مول تجاري كان يحمل أشخاصا أكثر من قدرة تحمله، وتم نقل المصابين فورا إلى مستشفى سوهاج الجامعي .

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا يفيد بسقوط أسانسير في مول تجاري بمنطقة الهلال، وعلى الفور انتقل كافة القيادات التنفيذية والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، والتي قامت بنقل المصابين وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة وقامت بمباشرة أعمالها.

وعلى جانب آخر، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وجار عمل المعاينات اللازمة لمكان الحادث للتوصل إلى سبب وقوع الحادث.