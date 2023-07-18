بمشاركة الزمالك.. 300 مليون جنيه مجموع جوائز البطولة العربية

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية “كأس الملك سلمان”، وتقرر سفر بعثة الفريق إلى السعودية، يوم 24 يوليو الجاري، استعدادًا لخوض أول لقاء يوم 28 من الشهر ذاته.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويصل مجموع جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية إلى 10 ملايين دولار، ما يزيد على 300 مليون جنيه مصري وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وتستعرض البوابة نيوز، قيمة الجوائز المالية للبطولة، والتي تأتي على النحو التالي:

- البطل 6 ملايين دولار.

- الوصيف 2.5 مليون دولار.

- المركز الثالث: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

المشاركة: 100 ألف دولار.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، راحة سلبية للاعبين، لمدة 5 أيام، بعد التعادل أمام فاركو بهدفين لكل فريق مساء الأحد الماضي، وقبل العودة مرة أخرى، استعدادًا لخوض البطولة العربية.

ويعود الزمالك للتدريبات مرة أخرى، يوم السبت القادم، وقبل 48 ساعة، من سفر بعثة الفريق إلى السعودية، استعدادًا لخوض أول مباريات البطولة يوم 28 يوليو الجاري، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.