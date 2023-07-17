"سنتامين" تشارك كراعٍ ماسي في منتدى مصر للتعدين

أعلنت مجموعة سنتامين - الشركة الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في أفريقيا، و المشغل لمنجم السكري، أكبر منجم للذهب في مصر - عن مشاركتها كراع ماسي في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين الذي يقام تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية يومي الثلاثاء 18 يوليو و الأربعاء 19 يوليو، يستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين.



و يشارك في المؤتمر مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، و عمرو حسونه، المدير الإقليمي للشركة ، و بول كانون، مدير الشئون البيئية و الاجتماعية و الحوكمة (ESG) بالشركة، بالإضافة لبعض القيادات التشغيلية بشركة سنتامين و منجم السكري للذهب.

ويأتي المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك التعديلات الجذرية التي طرأت على الأطر التنظيمية لقطاع التعدين و التي بدأت من عام 2020، مما يسهم في جذب و تحفيز شركات التعدين العالمية للاستثمار في ثروة مصر المعدنية.



و يعد منجم السكري من أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا، بطاقة إنتاجية في حدود 500 ألف اونصة سنويا. و في عام 2022 استثمرت سنتامين حوالي 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، ما بين مرتبات و خلق وظائف و التدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الحكومة المصرية في الأرباح و المدفوعات الاخرى. في الوقت نفسه تمثل العمالة المصرية في سنتامين 96% من القوى العاملة لدى الشركة، كما يحصل الموردين المصريين على 67% من إجمالي مشتريات الشركة.



و قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: "يمثل منتدى مصر للتعدين منصة إقليمية هامة للالتقاء بخبراء التعدين وكبار الشركات العاملة في هذا المجال في مصر، و كذلك الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر، مضيفا أن حزام الذهب المصري بمنطقة الدرع العربي النوبي من المناطق الأخيرة الواعدة المتبقية، و قد كانت رؤية الحكومة المصرية واضحة في خلق سوق واعدة للتنقيب و التعدين لمصلحة البلاد و المواطنين، و هنا تشارك سنتامين نفس الرؤية، و تؤمن بأن صناعة التنقيب و التعدين يمكن أن تقدم المزيد لمصر، كخلق فرص للعمل، و التعليم و التدريب، و استثمار مالي و نوعي في البنية التحتية".



وأضاف هورجان "لقد بدأت سنتامين في تشغيل منجم السكري منذ 15 عاما، مما مكنها من خلق العديد من فرص العمل للمصريين، و نتطلع من خلال العمل مع شركائنا، ممثلة في وزارة البترول و الثروة المعدنية و الهيئة العامة للثروة المعدنية، لتطوير موارد مصر من الذهب للأجيال القادمة، من خلال نمو اقتصادي طويل الاجل و مستدام يفيد الدولة المصرية و جميع اصحاب المصلحة".



و أكمل: "في الوقت نفسه تسعى سنتامين مصر لإبراز دورها الريادي في الاهتمام بالبيئة التي نعتبرها جزء لا يتجزأ من فلسفة الشركة وأسلوب أدائها لعملياتها التشغيلية. و نستهدف من برنامجنا البيئي تقليل انبعاثاتنا الكربونية ب 30% في عام 2030، بالاضافة لبرامجنا الهادفة الى توفير المياه و استدامتها، و تحسين وجودة الهواء والتنوع البيولوجي".



و اختتم هورجان: "تأتي مشاركتنا في منتدى مصر للتعدين في إطار اهتمامنا الكبير بالسوق المصري والتعرف على أهم التوجهات الحكومية في مجال التعدين، خاصة تعدين الذهب، بالإضافة للتعرف و المشاركة بأحدث الرؤى والتوجهات العالمية في صناعة التعدين من خلال مناقشاتنا المستمرة مع جميع المشاركين في هذا المنتدى من القطاعين العام والخاص".

عمرو حسونة



من جانبه، قال عمرو حسونه، المدير الاقليمي: "تتشرف سنتامين مصر بالمشاركة في منتدى مصر للتعدين، والذي يمثل فرصة ثمينة لاستعراض أهم إنجازاتنا الأخيرة في منجم السكري للذهب، بالإضافة لأعمال التنقيب والاستكشاف الخاصة بنا في المساحة الجديدة بحجم 3000 كم مربع في الصحراء الشرقية للتنقيب (EDX)، حيث بدأنا برامج اعمال الحفر الشهر الماضي بعد ان قمنا بأعمال العينات السطحية لتحديد اهداف الحفر على مدار العام الماضي و النصف الأول من العام الجاري"