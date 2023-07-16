إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة بيت لحم

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحامها مدينة بيت لحم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي ندلعت في منطقة باب زقاق حتى مفرق الراضي، ما أدى إلى إصابة شابين برصاص المطاط في الاطراف، والعشرات بحالات اختناق.

وأضافت، أن عشرات الدونمات تم احراقها بفعل القنابل الحارقة التي أطلقتها قوات الاحتلال في منطقة السينما وسط مدينة بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط اغلاق مداخلها كافة، بذريعة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.