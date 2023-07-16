ضبط 5 لصوص بتهمة القيام بسرقات بمناطق الوايلي والتجمع الخامس ودار السلام

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 لصوص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق الوايلى والتجمع الخامس ودار السلام.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة (مبلغ مالى) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر)وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر")وبمناقشته اعترف بسرقته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلاً" وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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