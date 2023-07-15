مصرع شخص صدمه قطار بمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة في الجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام قطار بجسده بمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.