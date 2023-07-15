ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص صدمه قطار بمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام قطار بجسده بمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام قطار السكة الحديد انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بمديرية أمن الجيزة عبور شريط السكة الحديد شريط السكة الحديد لقي أحد الأشخاص مصرعه مستشفي امبابة العام مديرية امن الجيزة مصرع شخص صدمه قطار