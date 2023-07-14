ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين المنيا يضبط 103 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا يضبط
تموين المنيا يضبط 103 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حررت مديرية التموين بالمنيا اليوم الخميس، 103 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 103 مخالفات تموينية منها 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –ـ عدم وجود سجلات)، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار ــ البيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو المقررة ــ غش تجارى ــ سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية).

الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تفتيشية ورقابية سلع مجهولة المصدر مديرية التموين بالمنيا