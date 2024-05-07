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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

البنتاجون: أنهينا العمل في بناء الرصيف البحري ويتبقى نقله قبالة سواحل غزة

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أعلن البنتاجون عن الانتهاء من العمل في بناء الرصيف البحري ويتبقى نقله من ميناء أشدود إلى موقعه قبالة سواحل قطاع غزة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية،في نبأ عاجل.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت بناء رصيف بحري في غزة، أواخر الشهر الماضي، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي تقصفه إسرائيل وتُحاصره.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أوائل مارس الماضى عن بناء ميناء موقت، لمواجهة التأخير والعراقيل الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانيّة برًا إلى قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية، 

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