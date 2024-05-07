كولر: حققنا هدفنا أمام الاتحاد.. وسعداء بالفوز

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا شوطًا أول جيدًا أمام الاتحاد وسجلنا ثلاثة أهداف، وطالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بمواصلة تقديم نفس المردود الفني خلال الشوط الثاني، ولكن لم يحدث وأجريت تعديلات ساهمت في تحسين الأداء من جديد وخلق فرص وتسجيل هدف رابع.

وأشاد بأداء عمر كمال، مشددًا على أنه يتميز بالسرعات والكرات العرضية المتقنة، ونجح في تسجيل هدف مميز في مباراة الاتحاد إلى جانب حصوله على ركلة جزاء، موضحًا أنه أدى بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة من اللاعبين ومع ضغط المباريات يجب تجهيز جميع اللاعبين، وأنه يدرك تمامًا بعد الفترة التي قضاها كمدرب أنه لن يرضي جميع اللاعبين، ودائمًا يدفع باللاعب الذي يساعد الفريق وعلى الجماهير أن تعلم ذلك جيدًا.

وأوضح أن الأهلي يخوض مباراة كل 48 ساعة، وأنه يحاول إراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع علي معلول وبيرسي.