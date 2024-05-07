حسام حسن يستقر على القائمة المبدئية لمعسكر يونيو

استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي قائمته المبدئية لمعسكر يونيو المقبل المقرر ان يخوض المنتخب خلاله مباراتين رسميتين امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعلمت البوابة نيوز من مصادر بالجهاز الفني للفراعنة ان العميد استقر على ٣٢ لاعبا بشكل مبدئي للمعسكر المقبل استعدادا لحوض المباراتين الحاسمتين.

جاءت القائمة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى -مصطفى شوبير- محمد عواد - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى - عمر جابر - محمد عبد المنعم - رامى ربيعة - أحمد حجازى - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - أسامة جلال - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - حمدى فتحى - عمر الساعي.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - رمضان صبحى - عمر مرموش - أحمد زيزو - حسين الشحات - مصطفى محمد - محمد شريف - أحمد عاطف.