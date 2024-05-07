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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

العميد يتمسك بضم أفشة لمعسكر المنتخب المقبل

حسام حسن
حسام حسن
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تمسك حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بضم محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال معسكر يونيو المقبل، استعدادا لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واكد  العميد أن محمد مجدي أفشة من العناصر الأساسية فى قوام المنتخب الوطني وسيكون متواجد المعسكر المقبل. 
يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.
 

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