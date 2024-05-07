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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على رفح.. والمقاومة الفلسطينية ترد بصواريخ قصيرة المدى

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية
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قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أصوات تبادل إطلاق النار وقذائف المدفعية تنتشر في منطقة رفح الفلسطينية، مشيرا الى إن المقاومة ترد بصواريخ قصيرة المدى.

وأضاف "جبر"، أن الطيران الإسرائيلي شن عددا من الغارات الجوية على المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، حيث مازالت القذائف تنهال بشكل قوي وعنيف باتجاه تلك المنطقة وتسقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت من إطلاق بعض الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من الناحية الشرقية، الأمر الذي يؤكد أن هناك وجودا لاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تُحلق بكثافة وتقوم باستهدافات متتالية بمخيم النصيرات في وسط قطاع غزة بالإضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي يطال الأطراف الشمالية.

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