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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات.. هيئتا الرقابة الإدارية في مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم

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هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات

 

رضوى السيسي 
وقع حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر و الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤

وقد بحث الجانبان سبل التعاون المستقبلي بينهما في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، 
كما تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد.

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الوزير عمرو عادل