تجار السيارات: تراجع الأسعار بنسبة من 15 إلى 25%

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسعار السيارات انخفضت بقيمة وصلت إلى 600 ألف جنيه، استجابة لتراجع سعر الصرف من 70 جنيها إلى 48 جنيها، والتسعير الخاطئ لبعض الوكلاء.

وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السيارات انخفضت أسعارها بنسبة تتراوح من 15 إلى 25% حسب كل طراز وموديل، لافتا إلى الانخفاض الكبير في بعض الطرازات المستوردة كان بسبب تسعيرها الخاطئ من قبل الوكيل.

وأشار إلى ان سوق السيارات المصرية كانت ستستوعب انخفاضات أكثر لولا زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 48 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً سابقاً، مؤكدا أن هذه الزيادة تسببت في "تآكل" الانخفاضات.

وتوقع أبو المجد، حدوث انتعاشة كبيرة بقطاع السيارات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات علاوة على اختفاء الأوفر برايس على عدد من الطرازات المختلفة، حيث أن ذلك سيؤدي إلى استقرار في السوق وبالتالي إقبال المستهلكين على الشراء.