الدفاع الروسية: مقتل نحو 1900 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 1900 عسكري أوكراني، في عمليات للقوات الروسية بنطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية تقدمت في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، حيث تم قصف تجمعات، وصد 5 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 230 عسكريا أوكرانيا، وتدمير دبابة ومدرعتين و10 شاحنات صغيرة وراجمة صواريخ ومدفع.

وأضاف أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية عززت مواقعها وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوما مضادا وقضت على أكثر من 680 عسكريا أوكرانيا، ونجحت في تدمير دبابتين ومركبتي قتال للمشاة و10 آليات وقطع مدفعية ومستودعي ذخيرة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن قوات مجموعة "المركز" الروسية صدت 7 هجمات مضادة، وقضت على 345 عسكريا أوكرانيا، ودمرت مدرعتين وآليتين ومدفع، لافتا إلى تصدي مجموعة قوات "الشرق" الروسية لهجومين مضادين، والقضاء على نحو 105 عسكريين أوكرانيين، ودمرت مركبتي قتال للمشاة و3 آليات ومدفعين.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا- يو" و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".

وأوضحت الوزارة - في بيانها اليومي - أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية سيطرت على مواقع استراتيجية، وهزمت أيضا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 من الأفراد العسكريين، ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.

وقضت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، على القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي بمقاطعة خيرسون، ورابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.