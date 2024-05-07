القاهرة الإخبارية : "نتنياهو" يبحث عن نصر زائف من العملية العسكرية فى رفح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك جملة من التصريحات الصحفية السياسية لرأس الهرم السياسي المتمثل في بنيامين نتنياهو، والتي يقول فيها إن عملية الدخول البري العسكري لرفح الفلسطينية مهمة.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن نتنياهو يقول إن العملية للقضاء، حسبما يزعم، على 4 ألوية مازالت تعمل وهي القدرات والألوية العسكرية التابعة لحركة حماس هناك، وأوضحت أن مقترح حماس بعيد كل البعد عما تتطلبه إسرائيل في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن نتنياهو يقول أيضا أن القوات الإسرائيلية رفعت الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح وأنزلت أعلام حماس، وكانت الصور المتواجدة للأعلام الفلسطينية، ولكن يزعم بأنها أعلام تابعة لحماس.

ولفتت الى أن هذا وكأنها صورة النصر حتى وإن كانت مزيفة ويبحث عنها نتنياهو للنصر الحاسم الذي روج كثيرا له من خلال تصريحاته الصحفية السابقة، ومن خلال تحديده للحرب المرجوة متمثلة في القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية بأن لا يشكل قطاع غزة خطر على أمن غلاف غزة ومن ثم الحديث عن ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.